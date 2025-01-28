ارسلان من قصر بعبدا : للعودة الى روحية الدستور والترفع عن المطالب الخاصة

دعا رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان من قصر بعبدا الى" العودة الى روحية الدستور وتطبيقها والترفع عن المطالب الخاصة".



وتمنى للحكومة ان "تكون في مواصفات خطاب القسم".

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