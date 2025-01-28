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لبنان

ارسلان من قصر بعبدا : للعودة الى روحية الدستور والترفع عن المطالب الخاصة

Lebanon 24
28-01-2025 | 07:01
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دعا رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان من قصر بعبدا الى" العودة الى روحية الدستور وتطبيقها والترفع عن المطالب الخاصة".

وتمنى للحكومة ان "تكون في مواصفات خطاب القسم".
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