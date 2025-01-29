Advertisement

لبنان

نائبان يطوّرا تحركهما السياسي والبرلماني

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-01-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1312892-638737363315811544.jpg
Doc-P-1312892-638737363315811544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مصدر متني مطلع على الحراك النيابي في هذا القضاء الى أن حراك أحد النواب تطور بشكلٍ كبير على صعيد التواصل واللقاء والتشاور  مع أهالي بلدات المتن وفاعلياته من النواحي الإنمائية والإجتماعية والسياسية. ويلقى هذا النائب ترحيبا بعد الخطوة السياسية التي قام بها قبل أشهر وتموضعه الجديد المستقل.
Advertisement
ولفت المصدر الى أن حراكه في المجلس النيابي أيضاً شهد تطورا إيجابيا لناحية حركته السياسية وسهولة تواصله مع مختلف المكونات السياسية دون قيود وأصبح لديه هامش تحرك برلماني واسع .
كذلك جدّد نائب كسرواني نشاطه الإنتخابي في الأيّام القليلة الماضية تعزيزاً لحضوره انسجاماً مع المرحلة الجديدة لإعادة التموضع بما يتناسب مع الظرف السياسي المستجد.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-29
03:00 | 2025-01-29
02:50 | 2025-01-29
02:43 | 2025-01-29
02:37 | 2025-01-29
02:35 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24