نائبان يطوّرا تحركهما السياسي والبرلماني

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أشار مصدر متني مطلع على الحراك النيابي في هذا القضاء الى أن حراك أحد النواب تطور بشكلٍ كبير على صعيد التواصل واللقاء والتشاور مع أهالي بلدات المتن وفاعلياته من النواحي الإنمائية والإجتماعية والسياسية. ويلقى هذا النائب ترحيبا بعد الخطوة السياسية التي قام بها قبل أشهر وتموضعه الجديد المستقل.ولفت المصدر الى أن حراكه في المجلس النيابي أيضاً شهد تطورا إيجابيا لناحية حركته السياسية وسهولة تواصله مع مختلف المكونات السياسية دون قيود وأصبح لديه هامش تحرك برلماني واسع .كذلك جدّد نائب كسرواني نشاطه الإنتخابي في الأيّام القليلة الماضية تعزيزاً لحضوره انسجاماً مع المرحلة الجديدة لإعادة التموضع بما يتناسب مع الظرف السياسي المستجد.