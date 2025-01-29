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لبنان

عن مسار تشكيل الحكومة.. هذا ما قاله سلام من بعبدا

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:04
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زار رئيس الحكومة المكلف نواف سلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا لاطلاعه على مسار تشكيل الحكومة.

وعقب اللقاء، قال سلام أنّ "الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلي بالصبر لتفادي البلبلة"، لافتا إلى أنّه على تفاهم مع رئيس الجمهورية وعلى تواصل يومي مع النواب".
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وعن معيار تشكيل الحكومة قال سلام:" أنّه لم يتراجع عن المعايير التي اعتمدها لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنّ أبرز معيار لتشكيل الحكومة هو فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات، وأي كلام عن أنني لا أطبق المعايير يجب عدم الوقوف عنده وسأبقى على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وسنتجاوز الصعوبات ونأمل أن يخرج النور قريباً للوصول إلى حكومة تنتشل لبنان من أزماته".

أضاف سلام: "تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي ولست أنا من يضع العقبات وإن كانت هناك من صعوبات سنتجاوزها"، مؤكدًا أنّه "يجب انتظار ولادة الحكومة لمعرفة توزيع الحقائب".

وجدد سلام تأكيده أنّ "الحكومة الجديدة ستكون من 24 وزيراً ولا نريد مجلس نواب مصغر بل نريد حكومة فاعلة ومتجانسة".

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