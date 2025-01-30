في القرى الجنوبية الحدودية.. العدو يواصل عمليات التجريف وهدم واحراق منازل

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يواصل العدو الاسرائيلي تمركزه في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، حيث تُسمع تحركات لآلياته بين الحين والآخر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما قام العدو الإسرائيلي بعمليات تجريف وهدم للبيوت واحراق بعضها في المنطقة وقامت جرافاته برفع الساتر الترابي وتوسيع عمليات الجرف لتشمل اعمدة الكهرباء والجدران والاشجار وغيرها.وعلى بعد عشرات الأمتار يتمركز الجيش اللبناني بعناصره وآلياته، فيما تسيّر قوات اليونيفيل دورياتها بشكل دوري.كما قامت قوات العدو بإحراق منزل عند اطراف طلوسة لجهة بلدة حولا.