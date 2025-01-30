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لبنان

بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف الحدود اللبنانية ـ السورية وسقوط عدد من الشهداء

Lebanon 24
30-01-2025 | 23:30
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في خرق جديد لاتفاق وقف النار، شنّ العدو الإسرائيلي غارات على البقاع، حسب مندوبة "لبنان24".

واستهدفت الغارات الحدود اللبنانية السورية الشرقية فجر الجمعة وشملت محيط بلدة جنتا ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء.
 
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إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24" إلى ان الشاحنة التي استهدفت ليلا من قبل طيران العدو الاسرائيلي في محلة وادي الواويات في منطقة وادي خالد الحدودية كانت محملة بالبطاريات والخردة.
 
 
ولاحقا أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مهاجمة بنى تحتية للعبور على الحدود السورية - اللبنانية يستخدمها حزب الله.
 
 
بيان الجيش الاسرائيلي
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية لسلاح الجو، شنّت بناء على توجيهات استخباراتية من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع والتي شكلت تهديدًا على الاراضي الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع".

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها، موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية، تستخدمها منظمة حزب الله الإرهابية لمحاولة تهريب الأسلحة إليها".

كما أضاف: "يعتبر إطلاق مسيّرة الاستطلاع التابعة لحزب الله، التي كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي أمس (الخميس) وتم اعتراضها من قبل سلاح الجو انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. جيش الدفاع يظل ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، ولن يسمح بتنفيذ مخططات إرهابية من هذا النوع. وجيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل وقواته".
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