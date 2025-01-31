Advertisement

لبنان

صحيفة تكشف.. عشرات الملايين من الدولارات تصل إلى "الحزب"

Lebanon 24
31-01-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1313798-638739052379992399.jpg
Doc-P-1313798-638739052379992399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادرها، أن مسؤولين إيرانيين وغيرهم قاموا بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله،.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بأن أموالًا إيرانية نُقلت إلى الحزب عبر مسؤولين أتراك جوًا، وهو ما نفاه مسؤولون أتراك بشدة.
Advertisement

كما أشار التقرير إلى أن مبعوثين إيرانيين يسافرون من طهران إلى مطار بيروت حاملين حقائب مليئة بملايين الدولارات، فيما أكدت أن تركيا لم تُساءل رسميًا من أي طرف حول الاتهامات الإسرائيلية. (الحدث)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-01-31
00:35 | 2025-01-31
23:41 | 2025-01-30
23:30 | 2025-01-30
22:38 | 2025-01-30
22:35 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24