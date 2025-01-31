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لبنان

ميقاتي يستقبل وزير خارجية مصر في بيروت

Lebanon 24
31-01-2025 | 04:08
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، في بيروت، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي.
 
 
 
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لبنان

مصر

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