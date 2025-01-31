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لبنان

في صيدا.. العثور على جثة رجل داخل منزله

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:56
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عثر على المواطن م.خ. (مواليد 1964) جثة داخل منزله الكائن في مدينة صيدا.
 
وأفادت المعلومات الأولية انه بعد فحص الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة طبيعية، وحصلت منذ 3 أيام.
  
وحضر إلى المكان فوج الإنقاذ الشعبي والجمعية الطبية، وسيتم نقل الجثة إلى مدينة صور.
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