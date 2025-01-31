في صيدا.. العثور على جثة رجل داخل منزله

عثر على المواطن م.خ. (مواليد 1964) جثة داخل منزله الكائن في مدينة صيدا.



وأفادت المعلومات الأولية انه بعد فحص الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة طبيعية، وحصلت منذ 3 أيام.



وحضر إلى المكان فوج الإنقاذ الشعبي والجمعية الطبية، وسيتم نقل الجثة إلى مدينة صور.

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