ماذا يجري داخل مصرف لبنان؟

يعكفُ مصرف لبنان حالياً على تحديث بنيته المعلوماتية والتقنية تمهيداً لأنظمة أكثر تطوّراً وذات حماية أكثر فعالية.

وتبيّن أنَّ البنك المركزيّ يركّز على تطوير قاعدته المعلوماتية لتكون متماهية مع البرامج الجديدة لاسيما أن هذا الأمر مطلوبٌ على صعيد الحماية الخاصة بالبيانات وغيرها.

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ويعتبر هذا الأمرُ مطلوباً على صعيد الأمن السيبراني الذي يفترض أن يتعزّز في لبنان وتحديداً في المؤسسات العامة.