الجيش يتحضر لدخول عيترون.. والبلدية تدعو الأهالي لعدم التوجه إلى البلدة حفاظا على سلامتهم

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يتحضر الجيش للدخول الى مركز "سرية الجيش" المعزولة منذ 10 ايام في بلدة عيترون بهدف فتح الطريق العام وتأمين محيطه بعد اقفالها من قبل الجرافات الاسرائيلية وفي مرحلة لاحقة للإنتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي منها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

إلى ذلك، دعت بلدية عيترون في بيان السكان لعدم التوجه نحو البلدة المحتلة قبل دخول الجيش اللبناني إليها والتمركز بداخلها.وجاء في البيان:"أهلنا الشرفاء.. أهالي بلدتنا الكرام... إننا وأمام احترام مشاعر الشوق المكنونة في ظل غيابكم عن أرضكم وأرزاقكم وإصراركم على العودة لدفن الشهداء وإعادة بناء ما دمره العدو.وبعد انقضاء مهلة السّتّين يومًا المقرّرة لانسحاب جيش العدو من القرى الحدوديّة، وأمام الدعوات غير الرسمية للتجمع والتوجه إلى هذه البلدات وحفاظا على سلامتكم وسلامة أبنائكم نعتبر أنّ دخول بلدتنا عيترون التي يتواجد فيها الإسرائيلي هو أمر يشكل خطر على حياتكم من قبل عدوٍّ غادر ومجرم.وختم البيان: "عليه يجب على أهلنا عدم التحرك إلى البلدة مطلقًا حتى يتم تبليغنا من قِبَل الجيش اللبناني..".