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لبنان

عن نقل أموال إلى "حزب الله".. هكذا علّقت إيران

Lebanon 24
03-02-2025 | 02:38
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رأت الخارجية الإيرانية أن نقل أموال من إيران إلى حزب الله مجرد إشاعات إسرائيلية.
 
وأشارت إلى أن الهدف منها تأخير البناء وإعادة الإعمار في لبنان. 
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