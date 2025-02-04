في بلدة جنوبية.. "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" تُعلن إصلاح أعطال شبكة المياه

Advertisement

وذكرت "أن هذه الاعطال ناتجة عن تعرض شبكة البلدة وخطوط محطة صديقين للقصف الاسرائيلي، والتي تغذي بدورها بلدات صديقين بمعدل 819 مشتركا، رشكنانيه بمعدل 221 مشتركا، ديرعامص بمعدل 364 مشتركا، البياض بمعدل 185 مشتركا، جبال البطم بمعدل 249 مشتركا و زبقين بمعدل 314 مشتركا".واشارت المؤسسة الى انها " انجزت ضمن المرحلة الثانية من استعادة الطاقة التشغيلية لمحطة البص وكميات التوزيع التي كانت تضخها لفائدة مدينة صور وضواحيها (موقتاً وبشكل طارئ لحين اعادة بناء المحطة)، وبالتعاون مع منطمة اليونيسيف، صيانة الدفاشات الغاطسة في محطة رأس العين - البص، عبر استبدال الدفاشات التي كانت تغذي محطة البص بمضخات ذات طاقة أكبر كي تتم زيادة الكميات الموزعة من المياه مباشرة من محطة رأس العين الى المناطق والأحياء المستفيدة".