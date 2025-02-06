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لبنان

الثلوج تعطل المدارس والمؤسسات في عدد من المناطق... وهذه هي الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:00
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا - الارز

كفردبيان - حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

الهرمل - سير الضنية

الهرمل - القبيات

معاصر الشوف - كفريا
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ترشيش – زحلة
 
كما أفادت بفتح طريق ضهر البيدر امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.
 
وتعمل الجرافات التابعة لاتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق ووزارة الاشغال العامة منذ ساعات الفجر الأولى، على فتح الطرق في البلدة، حيث وصلت سماكة الثلوج في فنيدق الى حوالى 30 سنتيمترا، وفي القموعة حوالى 80 سنتيمترا.

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