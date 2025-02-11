نشاط دبلوماسي في قصر بعبدا.. ودعوة رسمية لزيارة بيلاروسيا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم في قصر بعبدا عددًا من الشخصيات الدبلوماسية، بدءًا بوزير خارجية بيلاروسيا ماكسيم ريزينكوف، الذي قدّم دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة بيلاروسيا، مشيدًا بالتعاون الثنائي بين البلدين وأبدى استعداد بلاده لدعم لبنان في مجالات متعددة.كما استقبل وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، الذي هنأ عون بانتخابه، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم في مجالات عدة بما في ذلك دعم الجيش.وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس عون المطران ميشال قصارجي رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان، الذي عبّر عن تفاؤله بتوجهات الرئيس عون وأشاد بالدور التاريخي للبنان وبالجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع داخليًا.الرئيس عون أكد على أهمية تعاون الجميع من أجل بناء لبنان مستقر ومزدهر، وأشار إلى بدء مرحلة جديدة مع الحكومة الجديدة التي ستعكس آمال اللبنانيين في تحقيق التغيير الإيجابي.