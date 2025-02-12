رغم وقف إطلاق النار في لبنان... تقريرٌ يكشف وضع الإسرائيليين في الشمال

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انتقد المستوطنون الإسرائيليون الوضع الذي لا يزال قائماً في الشمال، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان حيّز التنفيذ منذ الـ27 من تشرين الثاني 2024.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع من الموعد الذي حدّده الجيش الإسرائيلي لعودة المستوطنين لا يزال أكثر من 64 ألفاً منهم يعيشون في حالة من عدم اليقين.وأوضح مراسل صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في الشمال يائير كراوس، أنّ المستوطنين يتذمّرون من نظام تعليمي غير مهيّأ للطلاب، وبنى تحتية متهالكة لم يتمّ ترميمها بعد، وضمانات أمنية غير كافية.وأضاف أنّ المستوطنين الذين هربوا بسبب الحرب من الجليل يطرحون علامات استفهام تبقى بلا إجابات، مفادها أنّه تمّ القضاء على الاقتصاد وأنّ الحكومة ليس لديها خطة. (الميادين)