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لبنان

رسمياً.. هذا ما أعلنه لبنان اليوم عن "تمديد الهدنة"

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:08
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نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية المعلومات التي تحدثت عن حصول "اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر".
 
‏وذكرت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري.
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بدوره، نفى المكتب الإعلامي لبري ما نسبته قناة "الحدث" عن مصادر حول إتفاق بين بري وحزب الله على تمديد وقف النار مرة ثانية، معلناً أن ما قيل "هو محض إختلاق ومزيف تماماً".
 
 
 
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