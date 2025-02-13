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لبنان

النقاش الانتخابي بدأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2025 | 01:15
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اشارت مصادر مطلعة الى ان النقاش الانتخابي بين مختلف القوى والاحزاب السياسية قد  بدأ، وهذا يظهر من خلال التواصل العلني والسري بين بعض الشخصيات المعنية.
وتعتبر المصادر أن  العين كلها على الانتخابات، باعتبار ان هذا الاستحقاق سيحدد مسار لبنان لسنوات طويلة، كما ان الحيوية وإمكانية الخرق باتا اكبر بكثير في هذه المرحلة.
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وتعتقد المصادر ان الحماسة الانتخابية ستخفت مع الانتخابات البلدية والاختيارية لتعود بعد ذلك، في ظل توقعات بإستثمار مالي كبير من قبل المرشحين.
ووفق المعلومات فان رئيس الحكومة نواف سلام يصر على ادراج مسألة تعديل قانون الانتخاب  في  البيان الوزاري،  وهو ما سيلقى حتما معارضة داخل الحكومة من غير طرف، من دون اغفال ان سلام كان من ضمن من شاركوا سابقا في اعداد مشروع قانون الانتخاب الذي وضعه  الوزير الراحل  فؤاد بطرس.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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