ميدالية شرفية للمطران تابت من النائبة أليس أبو خليل (صور)

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وقد تزامن هذا الحدث مع الاحتفال بعيد القديس مارون شفيع الأبرشية التي تحمل اسمه في كندا.



وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة كاتدرائية مار مارون - مونتريال عدد كبير من الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب السياسية الكندية واللبنانية، ومن بينهم: السفير البابوي في كندا ايفان يانوكوفيتش، رئيس أساقفة مونتريال المونسنيور كريستيان ليبين، القنصل العام للبنان في مونتريال أنطوان عيد، ممثل الطائفة الدرزية في كندا الشيخ عادل حاطوم ممثلاً بالسيد أنور أبي المنى، وزيرة الخارجية السيدة ميلاني جولي ممثلة بالسيد آرام شوجونيان والسيدة أجلايا بانوباليس، النائب الاتحادي أنجيلو إياكونو وزوجته السيدة رنا حداد، عضو البرلمان الفيدرالي عن دائرة فيمي، السيدة آني كوتراكس ممثلة بمساعدتها السيدة جانيت مانوكيان، النائبة الفيدرالية لسان لوران السيدة إيمانويلا لامبروبولوس، عضو مجلس النواب عن دائرة فابر، المساعدة البرلمانية لشؤون الأمن السيبراني والشؤون الرقمية السيدة أليس أبو خليل، عضو البرلمان عن منطقة تشوميدي السيدة سونا لاخويان أوليفييه، عضو مجلس النواب عن منطقة سان لوران السيدة مروة رزقي، عضو البرلمان عن منطقة أكاديا السيد أندريه مورين، وزير النقل السابق، والزعيم السابق للحزب الليبرالي، وعضو البرلمان السابق عن دائرة أونوريه ميرسييه، السيد بابلو رودريجيز، رئيسة بلدية أهونتسيك-كارتييرفيل، السيدة إيميلي ثويلير، عضو مجلس المدينة لمنطقة سان لوران، زعيم المعارضة الرسمية في مجلس مدينة مونتريال، السيد عارف سالم، رئيس بلدية مدينة مون رويال، السيد بيتر معلوف، ممثلاً بالسيد أنطوان طيار، رئيس بلدية لافال السيد ستيفان بوير ممثلاً بالسيد راي خليل، عضو المجلس البلدي لمدينة لافال، منطقة سانت دوروثي، عضو المجلس البلدي لمدينة مونتريال، منطقة بوردو-كارتييرفيل السيدة إفي جيانو، عضو المجلس البلدي لمدينة سان لوران، منطقة كوت دي ليسي، السيدة فانا نزاريان،عضو المجلس البلدي لمدينة لافال، منطقة سان مارتن، السيدة ألين ديب، عضو المجلس البلدي لمدينة لافال، منطقة سوفينير، السيدة ساندرا الحلو، المستشارة البلدية لمدينة لافال، مقاطعة رينو، السيدة سيتا توبوزيان.



كذلك حضر ممثلو الأحزاب السياسية اللبنانية: كولكو كندا (السيد أنطوان ميناسا)، حزب القوات اللبنانية كندا ممثلاً بنائب الرئيس جوزيف القزح، حزب الكتائب مونتريال (السيدة جاكلين طنوس)، حزب الأحرار مونتريال (السيد جوزيف خيرالله)، حزب المردة (السيد سهيل الاهل)، حزب القوات اللبنانية، فرع مونتريال (السيد رشدي رعد)، الأمينة الوطنية لـ COLCO – كندا، السيدة عبير شمعون، الحزب الاشتراكي في مونتريال (السيد وائل سلمان)، الحزب الشيوعي (السيد أحمد برجاوي، السيد رفيق الأسمر)، حركة "أمل" (السيد علي فاعور)، تيار "المستقبل" (السيد بشير قباقيبي ممثلاً بالسيد نبيل جدايل).



كذلك حضررؤساء وممثلو الجمعيات والمؤسسات والنوادي (الاتحاد الماروني في كندا، المؤسسة المارونية في العالم - كندا، الاتحاد الثقافي اللبناني العالمي - كندا، غرفة التجارة اللبنانية الكندية، ليون، الجمعية الدرزية الكندية في كيبيك، نادي زحلة مونتريال، نادي مونت زحلة كيبيك، لابورا، سيدات الأرز، تجمع مسيحيي الشرق الأوسط، LCF، السراج). في حدث اغترابي استثنائي ومميز قدّمت نائبة منطقة فابر السيدة أليس أبو خليل في البرلمان الكيبيكي الى راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول-مروان تابت، ميدالية شرفيّة، تقديراً لما يقوم به في خدمة الجالية في كيبيك، وتُمثل اعترافاً بالإنجازات الاستثنائية في خدمة المجتمع ومساهماته الهامة في مجالات عدة، كما يعكس الروح الطموحة والإيجابية لديه.وقد تزامن هذا الحدث مع الاحتفال بعيد القديس مارون شفيع الأبرشية التي تحمل اسمه في كندا.وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة كاتدرائية مار مارون - مونتريال عدد كبير من الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب السياسية الكندية واللبنانية، ومن بينهم: السفير البابوي في كندا ايفان يانوكوفيتش، رئيس أساقفة مونتريال المونسنيور كريستيان ليبين، القنصل العام للبنان في مونتريال أنطوان عيد، ممثل الطائفة الدرزية في كندا الشيخ عادل حاطوم ممثلاً بالسيد أنور أبي المنى، وزيرة الخارجية السيدة ميلاني جولي ممثلة بالسيد آرام شوجونيان والسيدة أجلايا بانوباليس، النائب الاتحادي أنجيلو إياكونو وزوجته السيدة رنا حداد، عضو البرلمان الفيدرالي عن دائرة فيمي، السيدة آني كوتراكس ممثلة بمساعدتها السيدة جانيت مانوكيان، النائبة الفيدرالية لسان لوران السيدة إيمانويلا لامبروبولوس، عضو مجلس النواب عن دائرة فابر، المساعدة البرلمانية لشؤون الأمن السيبراني والشؤون الرقمية السيدة أليس أبو خليل، عضو البرلمان عن منطقة تشوميدي السيدة سونا لاخويان أوليفييه، عضو مجلس النواب عن منطقة سان لوران السيدة مروة رزقي، عضو البرلمان عن منطقة أكاديا السيد أندريه مورين، وزير النقل السابق، والزعيم السابق للحزب الليبرالي، وعضو البرلمان السابق عن دائرة أونوريه ميرسييه، السيد بابلو رودريجيز، رئيسة بلدية أهونتسيك-كارتييرفيل، السيدة إيميلي ثويلير، عضو مجلس المدينة لمنطقة سان لوران، زعيم المعارضة الرسمية في مجلس مدينة مونتريال، السيد عارف سالم، رئيس بلدية مدينة مون رويال، السيد بيتر معلوف، ممثلاً بالسيد أنطوان طيار، رئيس بلدية لافال السيد ستيفان بوير ممثلاً بالسيد راي خليل، عضو المجلس البلدي لمدينة لافال، منطقة سانت دوروثي، عضو المجلس البلدي لمدينة مونتريال، منطقة بوردو-كارتييرفيل السيدة إفي جيانو، عضو المجلس البلدي لمدينة سان لوران، منطقة كوت دي ليسي، السيدة فانا نزاريان،عضو المجلس البلدي لمدينة لافال، منطقة سان مارتن، السيدة ألين ديب، عضو المجلس البلدي لمدينة لافال، منطقة سوفينير، السيدة ساندرا الحلو، المستشارة البلدية لمدينة لافال، مقاطعة رينو، السيدة سيتا توبوزيان.كذلك حضر ممثلو الأحزاب السياسية اللبنانية: كولكو كندا (السيد أنطوان ميناسا)، حزب القوات اللبنانية كندا ممثلاً بنائب الرئيس جوزيف القزح، حزب الكتائب مونتريال (السيدة جاكلين طنوس)، حزب الأحرار مونتريال (السيد جوزيف خيرالله)، حزب المردة (السيد سهيل الاهل)، حزب القوات اللبنانية، فرع مونتريال (السيد رشدي رعد)، الأمينة الوطنية لـ COLCO – كندا، السيدة عبير شمعون، الحزب الاشتراكي في مونتريال (السيد وائل سلمان)، الحزب الشيوعي (السيد أحمد برجاوي، السيد رفيق الأسمر)، حركة "أمل" (السيد علي فاعور)، تيار "المستقبل" (السيد بشير قباقيبي ممثلاً بالسيد نبيل جدايل).كذلك حضررؤساء وممثلو الجمعيات والمؤسسات والنوادي (الاتحاد الماروني في كندا، المؤسسة المارونية في العالم - كندا، الاتحاد الثقافي اللبناني العالمي - كندا، غرفة التجارة اللبنانية الكندية، ليون، الجمعية الدرزية الكندية في كيبيك، نادي زحلة مونتريال، نادي مونت زحلة كيبيك، لابورا، سيدات الأرز، تجمع مسيحيي الشرق الأوسط، LCF، السراج).



كلمة النائبة أبو خليل



وألقت النائبة أبو خليل كلمة عبرت فيها عن فخرها وتأثرها الكبيرين، وقالت: "يسعدني أن أمنح صاحب السيادة المطران بول – مروان تابت، راعي أبرشية مار مارون في كندا، ميدالية الجمعية الوطنية في كيبيك (البرلمان).



وأضافت: "إن هذه اللفتة المميزة هي أكثر من مجرد شرف: إنها شهادة على المساهمة الاستثنائية من قِبل المجتمع اللبناني الاغترابي في تفاعل حضاري مع المجتمع الكيبيكي. لقد قامت ونشأت كيبيك على قيم الانفتاح، والتنوع والتضامن. وهذا ما يجسده أيضًا المجتمع اللبناني في شكل كامل.



وتابعت: "هذه الميدالية ليست سوى اعتراف رسمي من كيبيك بمدى تأثير ما تقومون به، سيادة المطران، على المجتمع الكيبيكي بثقافته وحضارته ومؤسساته.



نحن اللبنانيين المنتشرين في كل اصقاع الأرض، وفي كندا بمختلف مقاطعاتها، وبالأخص في كيبيك، نتشارك مع المجتمع الكيبيكي تاريخًا من المرونة والاقتلاع من الجذور وإعادة الإعمار. لم تكن مغادرة وطننا خيارًا سهلاً أبدًا، لكننا في المقابل وجدنا في كيبيك شيئًا جديدًا، حضنًا دافئًا، منزلًا آمنًا، وأرضًا حيث استطاع اللبنانيون المهاجرون أن ينخرطوا في المجتمع الكيبيكي، بروح تكاملية وبانفتاح على القيم المشتركة، فكانت لهم مساهمات في ازدهار هذا المجتمع الذي استقبلنا بقلب مفتوح ويد ممدودة.



وختمت: "نشكركم، سيادة المطران الحبيب، على التزامكم، نشكركم على ما تقومون به لتعزيز الروابط بين ثقافتينا: اللبنانية والكيبيكية.



ومن خلال هذه اللفتة الكريمة فإن المجتمع الكيبيكي بأسره يشكركم. فكيبيك، كل كيبيك، فخورة اليوم بأن تعدّكم، سيادة المطران، واحدًا من بين بُناتها المؤسسين".



وبعدما تحدّثت في المناسبة النائبة في البرلمان الكيبيكي عن منطقة سان لوران مروى رزقي شكر المطران تابت النائبة أبو خليل على هذه البادرة، مُهدياً هذه الميدالية الى أبناء الجالية، ومعبّراً عن امتنانه لهذا التكريم المميز، مؤكّداً على أهمية العمل الجماعي وأثر التعاون بين مختلف القطاعات في تحقيق النجاح المستدام. وأكد أن هذا التكريم هو تكريم لجميع أولئك الذين عملوا إلى جانبه وساهموا في المشاريع والمبادرات التي كانت جزءاً من برنامجه.



يذكر أن اسم المطران تابت سيُدرج على لائحة المكرّمين في البرلمان في شكل دائم.