في اقليم الخروب.. عدد من الجرحى إثر حوادث سير

سقط عدد من الجرحى في حوادث سير وانزلاق سيارات نتيجة وجود زيوت على طريق الدبية - السعديات في إقليم الخروب.



وعملت سيارات الدفاع المدني على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة في حين أقفلت القوى الأمنية الطريق المذكورة في انتظار رفع الأضرار.

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