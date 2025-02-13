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لبنان

في اقليم الخروب.. عدد من الجرحى إثر حوادث سير

Lebanon 24
13-02-2025 | 05:43
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سقط عدد من الجرحى في حوادث سير وانزلاق سيارات نتيجة وجود زيوت على طريق الدبية - السعديات في إقليم الخروب.

وعملت سيارات الدفاع المدني على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة في حين أقفلت القوى الأمنية  الطريق المذكورة في انتظار رفع الأضرار.
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اقليم

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