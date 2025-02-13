تقديم حل من اجل انسحاب اسرائيلي كامل من لبنان.. اليكم التفاصيل

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قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، ان فرنسا قدمت حلا من اجل الانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان، يشمل نشر بعض وحدات لليونيفيل، منها وحدات فرنسية، في الاماكن التي تريد اسرائيل البقاء فيها وان امين عام الامم المتحدة وافق، لكن اسرائيل لم تجيب بعد على الاقتراح.