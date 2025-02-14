مرقص عرض مع الجميل قانون الاعلام

زارَ وزير الإعلام بول مرقص، مساء اليوم، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بكفيا، استكمالاً لجولته على القوى السياسية والكتل النيابية للبحث في مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، الذي يناقش في مجلس النواب.

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