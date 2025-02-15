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لبنان

بعد أزمة الرحلات الجوية مع لبنان.. هذا ما تستعد له إيران

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:35
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افادت وكالت "أ.ف.ب"، اليوم السبت، أن "إيران اعلنت استعدادها لمحادثات "بناءة" مع لبنان في شأن استئناف الرحلات الجوية". 
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