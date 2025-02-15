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لبنان

من وفيق صفا.. أول تعليق على أحداث طريق المطار

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:41
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قال مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، اليوم السبت، إنَّ "ما حصل مع قوات اليونيفيل على طريق المطار، أمس الجمعة، هو أمرٌ غير مقبول"، وأضاف: "حزب الله على علاقة جيدة باليونيفيل والتنسيق بينهما كامل والحزب يحترم القرار 1701".
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وفي حديثٍ له عبر قناة "الميادين"، قال صفا: "يجب أن نفرق بين اعتصام سلمي نعبر فيه عن رأينا ضد قرار منع الطائرة الإيرانية وبين ما حصل من اعتداء على اليونيفيل، ونقولُ للسلطة وللجيش اللبناني انظروا إلى وضع الناس ولا تضغطوا عليهم أكثر".
 
وذكر أنَّ "قضية الانسحاب الإسرائيلي من القرى الحدودية متروكة للدولة وكيفية التعامل مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار"، وأردف: "في ضوء نتائج الاتصالات وما ستقوم به اللجنة يحدد حزب الله موقفه على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم خلال تشييع الأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله".
 
 

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