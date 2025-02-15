سقوط شهداء.. إسرائيل تستهدف سيارة في جرجوع - جنوب لبنان!

أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم السبت، بأنَّ الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق جرجوع - عربصاليم في جنوب لبنان.

وأسفر الاستهداف عن سقوط 3 شهداء بالإضافة إلى جرحى بعضهم بحالة حرجة.