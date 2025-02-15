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لبنان

سقوط شهداء.. إسرائيل تستهدف سيارة في جرجوع - جنوب لبنان!

Lebanon 24
15-02-2025 | 12:31
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أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم السبت، بأنَّ الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق جرجوع - عربصاليم في جنوب لبنان.
 
وأسفر الاستهداف عن سقوط 3 شهداء بالإضافة إلى جرحى بعضهم بحالة حرجة.
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