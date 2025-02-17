بعد الاعتداء على نصب الرئيس جوزاف عون في الجرمق... مختار البلدة: لكشف المعتدين

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استنكر مختار بلدة الجرمق فارس خطّار التّعدّي على نُصب رئيس الجمهورية جوزاف عون ليلاً على يد مجهولين، معتبراً "هذه الأعمال غير مسؤولة في هذا الوقت الواجب علينا جميعاً أن نتحدَ فيه من أجل عودة جميع الجنوبيين إلى قراهم"، داعياً إلى "تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر".وأكد في بيان أنّ "هذا الاعتداء هو اعتداءٌ على الدولة"، مشيرا الى أنّ "هذا الشارع لم يُسمَّ باسم قائد الجيش جوزاف عون إلا بقرار من المجلس البلدي ومشاركة المختار والأهالي وموافقة وزارة الداخلية على ذلك".ودعا "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى كشف المعتدين"، مطالباً "مرجعيات حزب الله الى التنبّه إلى هذه الأمور لأنها لا تصبّ في مصلحة الحزب".