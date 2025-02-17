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لبنان

الحكومة تُقر البيان الوزاري.. إليكم تفاصيله!

Lebanon 24
17-02-2025 | 13:16
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أعلن وزير الإعلام بول مرقص، مساء اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة الوزارية المخصصة للبحث في البيان الوزاري، أن "الحكومة أقرت البيان الوزاري".

تابع: "رئيس الجمهورية جوزاف عون شكر اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري ونوه بسرعة إعداده".

وأوضح أن "الحكومة تلتزم تحرير كل الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا"، مشيراً إلى التزام الحكومة بالقرار 1701 وتحييد لبنان عن صراعات المحاور.

اضاف مرقص، "إطلاق حوار جاد مع سوريا وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة".

وقال: "العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار والتعاون من أجل تطبيق صندوق النقد الدولي".

واستكمل مرقص، "الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة واجراء التعيينات في مجالس الادارة".

ولفت إلى أن "الرئيس عون تطرق خلال الجلسة إلى موضوع المطار حيث أكد حماية التظاهر السلمي دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات وأكّد أن الوضع الأمني خط أحمر".

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