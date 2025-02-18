لمناسبة عيد ميلاده 90.. معايدة من جبران باسيل الى ميشال عون

عايد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لمناسبة عيد ميلاده الـ90 وكتب له عبر منصة اكس: "٣٥ سنة،كلّهم كرامة، من عمرنا وعمر الوطن… عشنا فيهم حريّة سيادة استقلال، تحرير وتحرّر، اصلاح وتغيير، لبنان القوي والحلم ... ومع كل الصعوبات والاخفاقات، ما يئسنا وما منتعب، ومستعدين نكمّل ٣٥ سنة فوقن، نناضل للبنان الحلم. جنرال بعيدك ال٩٠ منحبّك اكتر من ال٩٠."

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