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فيديو ينتشر.. قوة إسرائيلية تهدد سكانا فلسطينيين قرب بيت لحم بالقتل

Lebanon 24
18-02-2025 | 23:06
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انتشر مقطع فيديو يظهر تهديد قوة عسكرية إسرائيلية لسكان قرية فلسطينية قرب بيت لحم بالقتل "إن خرجوا من منازلهم".

الفيديو القصير الملتقط على ما يبدو من داخل منزل، يسمع فيه صوت مرتفع لجندي إسرائيلي يتحدث عبر مكبر صوت، ويقول: "من يريد الاستشهاد يخرج من البيت".

وجاء هذا التهديد خلال اقتحام القوات قرية حوسان غربي بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.
 
 
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وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية حوسان مساء أمس الثلاثاء.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا"، أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة المطينة عند المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام"، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف حمامرة أن "جنود الاحتلال هددوا أهالي القرية بواسطة مكبرات الصوت بقتلهم في حال خروجهم من منازلهم".

وتشن إسرائيل منذ أسابيع حملة عسكرية عنيفة على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت السلطات الفلسطينية إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالضفة تركوا منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر، الذي أدى إلى هدم المنازل وتدمير البنية الأساسية الحيوية.(سكاي نيوز)



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