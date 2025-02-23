بث مباشر.. حشود شعبية وسياسية تواكب تشييع "السيد"

يشهد لبنان، اليوم الأحد، مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وذلك في مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت.
وحضرت شخصيات سياسية مختلفة إلى مكان التشييع وأبرزها الرئيس السابق إميل لحود ورئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، النائب علي حسن خليل، النائب عدنان طرابلسي، النائب سليم عون، النائب سيزار أبي خليل بالإضافة إلى نواب من كتلتي "الوفاء للمقاومة" و "التنمية والتحرير" وآخرين.
كذلك، حضرت وفود دينية وشعبية ومناطقية، فيما حضر الوفد الرسمي الإيراني الذي يضم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
ومنذ الصباح الباكر، تقاطرت الوفود والحشود الشعبية إلى المدينة الرياضية للمشاركة في مراسم التشييع التي تبدأ عند الساعة 1.00 ظهراً بتوقيت بيروت.
ومنذ ساعات الصباح، امتلأت مدرجات المدينة الرياضية بالحشود، فيما امتلأ دوار السفارة الكويتية القريب من المدينة الرياضية بالحشود الشعبية التي اندفعت سيراً على الأقدام باتجاه مكان التشييع.
كلمتان لقاسم وبري
ووسط تنظيم ضخم أقامه "حزب الله" من أجل التشييع، بدأت الوفود الرسمية تتوافد إلى المدينة الرياضية التي سيلقي منها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم كلمة أمام الحشود.
وتشير أوساط سياسية إلى أن كلمة قاسم ستكون على شقين، الأول يتطرق فيه إلى مزايا وصفات القائد الكبير السيد نصر الله، وكذلك الامر بالنسبة للسيد صفي الدين.
وفي الشق الثاني، سيؤكد قاسم أن المقاومة مستمرة، وأن الحزب سيكون داعماً للدولة لدفع اسرائيل إلى الانسحاب وحفظ سيادة لبنان، وفي الوقت نفسه سيركز على رفض الإملاءات الخارجية والهيمنة الأميركية على القرار السيادي اللبناني، وسوف يؤكد أهمية قيام دولة قادرة وعادلة، وتعزيز الوحدة الوطنية.
في المقابل، ذكرت قناة الـ"MTV" أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُلقي كلمة خلال تشييع نصرالله.