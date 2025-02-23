تقرير اسرائيليّ: هذا ما ستفعله تل أبيب خلال تشييع نصرالله

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنّ تل أبيب ستراقب من الجو سير جنازة أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله التي تقامُ في بيروت، اليوم الأحد.

وزعمت الصحيفة أن "حزب الله" سيحاول عبر حدث اليوم استعراض القوة بعد الضربات التي تلقاها خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل، وأضافت: "لقد امتنع حزب الله عن إقامة مراسم التشييع لمدة 6 أشهر تقريباً خصوصاً عندما كان الجيش الإسرائيلي لا يزالُ في لبنان ويواصل مُهاجمة أهداف الحزب في كل أنحاء لبنان".

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وأوضحت "معاريف" أنَّ "إسرائيل تعترفُ بالمحاولات الإيرانية لإعادة تأهيل حزب الله وسط مساعٍ لاستعادة طرق التهريب عبر سوريا".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع على الطريقة التي ستتصرف بها إسرائيل إذا رصدت عرضا عسكرياً لمقاتلي حزب الله المسلحين أو أسلحة في الجنازة، وفق "معاريف".