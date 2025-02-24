جلسات الثقة: توقعات وأرقام

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قال مصدر نيابي مطلع على الإتصالات في شأن جلسات مجلس النواب غدا والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة بالحكومة الجديدة على أساسه، الى أن هناك العديد من النواب ممثلي الكتل سوف يتحدثون، بالإضافة الى عدد كبير من المستقلين والتغييريين، وستشهد الجلسات سجالات قد تتطور الى شجار، وخاصةً حول الملفات السيادية، المالية، الأمنية، وصولاً الى حصر السلاح.إلا أن المصدر أكد "أن كل هذا الإختلاف والخلاف الكلامي لن يؤثر أبداً على نيل الحكومة الثقة بحوالي تسعين صوتا نيابيا وأولهما "الثنائي الشيعي"، الحزب التقدمي الإشتراكي ، القوات اللبنانية ، كتلة نواب الكتائب ، النواب المستقلون ، كافة النواب التغييريين، وعدد من النواب السنّة، نواب حزب الطاشناق ، والمردة .