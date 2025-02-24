10
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
1
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بسبب الجليد.. إجراءات مرورية جديدة على ضهر البيدر
Lebanon 24
24-02-2025
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه "اعتبارًا من السّاعة 15:00 من تاريخ اليوم 24-2-2025، سيتم منع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر – بالاتجاهين، بسبب تكوّن طبقات من الجليد نتيجة تدني درجات الحرارة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترودو بعد محادثته مع ترامب: أوتاوا تلتزم باتخاذ إجراءات جديدة لحماية الحدود ومكافحة تهريب المخدرات مع تخصيص ما يقرب من مليار دولار لهذا الغرض
Lebanon 24
ترودو بعد محادثته مع ترامب: أوتاوا تلتزم باتخاذ إجراءات جديدة لحماية الحدود ومكافحة تهريب المخدرات مع تخصيص ما يقرب من مليار دولار لهذا الغرض
24/02/2025 16:16:30
24/02/2025 16:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية بشأن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي: إجراءات واشنطن العدائية لن تمر من دون رد
Lebanon 24
وزارة الخارجية بشأن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي: إجراءات واشنطن العدائية لن تمر من دون رد
24/02/2025 16:16:30
24/02/2025 16:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات مستمرة لفتح الطرقات الجبلية مع انحسار المنخفض الجوي
Lebanon 24
إجراءات مستمرة لفتح الطرقات الجبلية مع انحسار المنخفض الجوي
24/02/2025 16:16:30
24/02/2025 16:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي أجرى استعدادات واسعة النطاق لحملة عسكرية جديدة ومكثفة في غزة ستشمل استهداف مسؤولي حماس وتدمير المباني والبنية التحتية التي تدعمهم
Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي أجرى استعدادات واسعة النطاق لحملة عسكرية جديدة ومكثفة في غزة ستشمل استهداف مسؤولي حماس وتدمير المباني والبنية التحتية التي تدعمهم
24/02/2025 16:16:30
24/02/2025 16:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجليد..
إجراءات
مرورية
جديدة
البيدر
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
Lebanon 24
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
11:16 | 2025-02-23
23/02/2025 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
00:43 | 2025-02-24
24/02/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا
Lebanon 24
لهذا السبب.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا
10:48 | 2025-02-23
23/02/2025 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قيل إنه استشهد في الحرب.. "درع السيد" واكب تشييع نصرالله (صورة)
Lebanon 24
قيل إنه استشهد في الحرب.. "درع السيد" واكب تشييع نصرالله (صورة)
09:57 | 2025-02-23
23/02/2025 09:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
23:57 | 2025-02-23
23/02/2025 11:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:07 | 2025-02-24
بري بحث مع وزيري العدل والتنمية الادارية المستجدات
09:04 | 2025-02-24
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" نعت استاذة التاريخ الدكتورة ايمان فرحات
08:54 | 2025-02-24
إجراءات مستمرة لفتح الطرقات الجبلية مع انحسار المنخفض الجوي
08:45 | 2025-02-24
إليكم مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري
08:43 | 2025-02-24
بخاري بحث وريزا في سبل التعاون الانساني
08:07 | 2025-02-24
عبود دشن غرفة عمليات فوج حرس مدينة بيروت في مبنى القيادة في الكرنتينا
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 16:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 16:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 16:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24