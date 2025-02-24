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لبنان

بسبب الجليد.. إجراءات مرورية جديدة على ضهر البيدر

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:51
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه "اعتبارًا من السّاعة 15:00 من تاريخ اليوم 24-2-2025، سيتم منع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر – بالاتجاهين، بسبب تكوّن طبقات من الجليد نتيجة تدني درجات الحرارة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة".
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