بسبب الجليد.. إجراءات مرورية جديدة على ضهر البيدر

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه "اعتبارًا من السّاعة 15:00 من تاريخ اليوم 24-2-2025، سيتم منع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر – بالاتجاهين، بسبب تكوّن طبقات من الجليد نتيجة تدني درجات الحرارة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة".