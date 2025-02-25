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تقولُ أوساط مقرّبة من "حزب الله" إنَّ الأخير "سيتفضّى" للملفات الداخلية برمتها بعدما أنجز تشييع أمينه العام السابق الشهيد السيّد حسن نصرالله، باعتبار أن هذه المناسبة كانت أساسية ويسعى لتمريرها وفق معايير دقيقة وتنظيمية عالية.وتلفت المصادر إلى أنَّ الحزب سيعمدُ إلى إعادة النظر بكافة التحالفات التي بناها سياسياً وانتخابياً لاسيما أنّ عدم ضخامة الحضور الرسمي والنيابي في تشييع نصرالله كان لافتاً.واعتبرت المصادر أن "حزب الله" سيُقيم مسار علاقته مع حلفائه السابقين والحاليين، كاشفة أن العمل في المرحلة المقبلة سيبدأ على إعداد الماكينة الإنتخابية استعداداً للانتخابات البرلمانية عام 2026.