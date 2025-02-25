بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة

بدأ مجلس النواب عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة نواف سلام تمهيداً لمنح الثقة.

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