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لبنان

بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:22
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بدأ مجلس النواب عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة نواف سلام تمهيداً لمنح الثقة.
 
 
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