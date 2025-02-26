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لبنان

جلسة جديدة لمناقشة البيان الوزاري.. بث مباشر

Lebanon 24
26-02-2025 | 03:59
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انطلقت الجلسة الثالثة لمناشقة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في المجلس النيابي في ساحة النجمة.
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