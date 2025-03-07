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لبنان

بالصور: انحراف فان واصطدامه بكشك على أوتوستراد حالات.. ووقوع إصابات

Lebanon 24
07-03-2025 | 04:10
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أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني انه عند الساعة ١٠:٠٠ من صباح اليوم الجمعة ورد اتصال إلى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني يُفيد بانحراف آلية من نوع (فان) مخصصة لنقل البضائع عن مسارها على أوتوستراد حالات - المسلك الغربي، ما أدى إلى اصطدامها بكشك (kiosk) لبيع المواد الغذائية.
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على الفور، توجهت سيارتا إسعاف من المركز الإقليمي في جبيل، وهما معززتان بطاقمي إسعاف مجهزين بالعتاد اللازم، للعمل على إنقاذ المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وقد استعان العناصر بمعدات القص لانتشال الجرحى، حيث أسفر الحادث عن إصابة صاحبة الكشك وطفل، بالإضافة إلى إصابة الراكب الذي كان إلى جانب السائق. واضطر العناصر إلى قص أجزاء من الفان لتمكينهم من إنقاذ المصاب.

وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة ماريتيم ومستشفى سيدة المعونات لتلقي العلاج اللازم.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيه المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة تفادياً لوقوع حوادث مماثلة، كما ذكرت الجميع بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للإبلاغ عن أي طارئ.
 
 
 
 
 
 
 
 
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