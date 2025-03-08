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لبنان

من بلدة عمشيت.. تعرفوا على السفير الاميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2025 | 04:30
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من منصة "تروث سوشيال" الخاصة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعيين رجل الأعمال اللبناني الأصل ميشال عيسى سفيرًا للولايات المتحدة في لبنان، واصفاً اياه بأنه "رجل أعمال بارز وخبير مالي وقائد يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية. ولا شك لدي في أنه سيخدم بلدنا بشرف وتميز. تهانينا ميشال". 
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فمن هو ميشال عيسى؟
 
هو رجل أعمال لبناني الأصل، ينحدر من بلدة عمشيت ويمتلك مؤسسة اجتماعية تحمل اسمه في لبنان، تهدف إلى "تعزيز قدرة المجتمع المحلي من خلال أنشطة مختلفة". كما تنشط شركته في مجال النفط والغاز.
 
حظي عيسى بتقدير واسع النطاق لأعماله الخيرية، حيث منحه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس وسام "سان غريغوار الكبير" تقديرًا "لعطاءاته الإنسانية والكنسية". وقد وصف عيسى حصوله على هذا الوسام بأنه "أجمل يوم في حياته والأكثر فرحًا".
 
وكانت السفيرة السابقة ليزا أ. جونسون، وهي دبلوماسية رفيعة برتبة وزير مستشار، قد تسلّمت مهامها كسفيرة للولايات المتحدة لدى لبنان بعد أن وافق الكونغرس على تعيينها في كانون الأول 2023.
 
ويأتي هذا التعيين في ظل تصاعد التحديات الدبلوماسية والاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث تلعب واشنطن دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار الإقليمي، وسط مشاورات حول مستقبل العلاقات الأميركية-اللبنانية في ظل التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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