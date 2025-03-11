في راميا.. توغل اسرائيلي واعتداء على المنازل

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تمكن الجيش الاسرائيلي قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم، من الدخول الى بلدة راميا الحدودية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الاولية الى ان الجيش الإسرائيلي وصل الى البلدة، مرجحة ان يكون قد قام بتحطيم كل المنازل المتنقلة الجاهزة للسكن.