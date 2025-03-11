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لبنان

في راميا.. توغل اسرائيلي واعتداء على المنازل

Lebanon 24
11-03-2025 | 00:40
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تمكن الجيش الاسرائيلي قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم، من الدخول الى بلدة راميا الحدودية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الاولية الى ان الجيش الإسرائيلي وصل الى مدرسة البلدة، مرجحة ان يكون قد قام بتحطيم كل المنازل المتنقلة الجاهزة للسكن.
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