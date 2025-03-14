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لبنان

عون يزور فرنسا في ٢٨ الجاري.. وماكرون هنّأ سلام على جهوده

Lebanon 24
14-03-2025 | 19:57
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيستقبل الرئيس جوزاف عون في 28 آذار في باريس.
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وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "هالمسا، باتصال هاتفي، حبيت هنّي رئيس الحكومة ⁦‪@nawafasalam‬⁩ على الجهود اللي عم يبذلها هو والحكومة لدعم وحدة، وأمن، واستقرار لبنان. ‏تطرّقنا لآفاق إعادة الإعمار والإصلاحات الضرورية له. هالشغل أساسي للبنان ولكل المنطقة. ‏رح استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزف عون، بـ28 آذار الجاري بباريس. ‏التزام فرنسا تجاه لبنان باقي قوي. لدعمه بنهوضه ولحماية سيادته".
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