عون يزور فرنسا في ٢٨ الجاري.. وماكرون هنّأ سلام على جهوده

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أعلن الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيستقبل جوزاف عون في 28 في .وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "هالمسا، باتصال هاتفي، حبيت هنّي الحكومة ⁦‪@nawafasalam‬⁩ على الجهود عم يبذلها هو والحكومة لدعم ، وأمن، واستقرار . ‏تطرّقنا لآفاق الإعمار والإصلاحات الضرورية له. هالشغل أساسي للبنان ولكل المنطقة. ‏رح استقبل الجمهورية اللبنانية، جوزف عون، بـ28 الجاري بباريس. ‏ تجاه باقي قوي. لدعمه بنهوضه ولحماية سيادته".