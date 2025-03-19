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لبنان

أيوب: لتطبيق القرارات الدولية وتسليم "حزب الله" سلاحه

Lebanon 24
19-03-2025 | 03:22
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شددت النائبة غادة أيوب في حديث الى "صوت كل لبنان"، على "ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وانه لا بدّ من تسليم حزب الله سلاحه كما جاء في اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعه الحكومة السابقة".
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وأوضحت أن "لا حاجة لأي قرارات جديدة في موضوع سلاح الحزب"، مشيرة الى أن "مندرجات اتفاقية الهدنة واضحة، إنما الأمر يتطلّب تحديد مهلة زمنية لتسليم السلاح". واعتبرت أن "هذا الأمر يجب ان يكون موضع نقاش داخلي"، كاشفة عن "طرح القوات اللبنانية في مجلس الوزراء تحديد مهلة ستة أشهر لتسلم السلاح بتوافق داخلي".

ورأت ان "مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل أساسية لوقف الاعتداءات على لبنان، وان موضوع التطبيع او بدء اي تفاوض بين الجانبين هو قرار تتخذه الحكومة والدولة اللبنانية".
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