أيوب: لتطبيق القرارات الدولية وتسليم "حزب الله" سلاحه

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شددت النائبة غادة أيوب في حديث الى "صوت كل لبنان"، على "ضرورة تطبيق القرارات ، وانه لا بدّ من تسليم سلاحه كما جاء في وقف اطلاق النار الذي وقعه الحكومة السابقة".وأوضحت أن "لا حاجة لأي قرارات جديدة في موضوع سلاح الحزب"، مشيرة الى أن "مندرجات الهدنة واضحة، إنما الأمر يتطلّب تحديد مهلة زمنية لتسليم السلاح". واعتبرت أن "هذا الأمر يجب ان يكون موضع نقاش داخلي"، كاشفة عن "طرح القوات في مجلس الوزراء تحديد مهلة ستة أشهر لتسلم السلاح بتوافق داخلي".ورأت ان "مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل أساسية لوقف الاعتداءات على ، وان موضوع التطبيع او بدء اي تفاوض بين الجانبين هو قرار تتخذه الحكومة والدولة اللبنانية".