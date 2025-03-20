بشأن إلغاء شهادة "البريفيه"... إليكم هذا الخبر

أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّه "لم يتمّ إلغاء "البريفيه".

وقال مرقص بعد جلسة ، إنّ "الحكومة لم تنظر بعد في الأمر، وستدرس اقتراح وزيرة التربية".