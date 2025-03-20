عون يمنح الراحل أنطوان كرباج وسام الاستحقاق اللبناني الفضي

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أقيمت صلاة الجنازة عن روح الفنان الكبير أنطوان كرباج في كنيسة مار مارون – الجميزة، برئاسة الأب ريشار أبي صالح، وحضور شخصيات سياسية وثقافية بارزة، بينهم ممثلون عن الرؤساء الثلاثة، ونقيب الفنانين، وعدد من الشخصيات الإعلامية والفنية.خلال المراسم، أشاد الأب أبي صالح بإرث كرباج الفني والوطني، واصفًا إياه بالظاهرة الثقافية النادرة. كما ألقى الفنان عاطف كلمة وجدانية، تبعها الوزير غسان سلامة الذي استعرض تميز كرباج في تجسيد شخصيات مناقضة لشخصيته الحقيقية، وأعلن منحه وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف من رئيس الجمهورية جوزاف عون تقديرًا لمسيرته.بدوره، أثنى نقيب نعمة بدوي على دور كرباج في عن حقوق الفنانين، واعتبره رمزًا للقوة والعزة. وختامًا، ألقى مازن كرباج كلمة باسم ، شكر فيها المعزين، مستذكرًا والده كأب محب ومثال يُحتذى به.