Advertisement

لبنان

اتحاد كرة السلة يتراجع عن قراره

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-03-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1336372-638781438267746043.png
Doc-P-1336372-638781438267746043.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر سياسي إن "الإتحاد اللبناني لكرة السلة" إرتكب خطأ أو هفوة عن غير قصد من دون أن يدرك لحظة إتخاذ القرار مفاعيل ما فعل.
Advertisement

وفي التفاصيل انه أقر إقتراح مشاركة اللاعبين الفلسطينيين كلاعبين محليين وعدم إحتسابهم عربا أو أجانب، وبعد الإجتماع الدوري للإتحاد وشيوع الخبر خرجت إنتقادات كبيرة للقرار من عدة جهات سياسية وحتى إجتماعية، ومدى تأثير هذا القرار على قضايا أخرى تخص قضية توطين الفلسطينيين وما شابه".

وبحسب المصدر" فان القرار لم تكن له  خلفيات سوى الاعتبارات الرياضية التنظيمية، لكن الإتحاد عاد فوراً عن القرار عندما تنبه لتداعياته".
 
المصدر: لبنان24
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون واللبنانية الاولى استقبلا وفد اتحاد كرة القدم والبطلات الناشئات لغرب آسيا
lebanon 24
21/03/2025 11:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عون امام وفد الاتحاد اللبناني لكرة السلة: أنا ملتزم بدعمكم
lebanon 24
21/03/2025 11:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: الولايات المتحدة لن تتراجع عن قرارات وقف المساعدات لأوكرانيا في الوقت الحالي
lebanon 24
21/03/2025 11:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز رياضي.. لبنان يفوز على البحرين بـ"كرة السلة"
lebanon 24
21/03/2025 11:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-03-21
05:23 | 2025-03-21
05:19 | 2025-03-21
05:18 | 2025-03-21
05:16 | 2025-03-21
05:00 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24