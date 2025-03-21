اتحاد كرة السلة يتراجع عن قراره

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قال مصدر سياسي إن "الإتحاد اللبناني لكرة السلة" إرتكب خطأ أو هفوة عن غير قصد من دون أن يدرك لحظة إتخاذ مفاعيل ما فعل.وفي التفاصيل انه أقر إقتراح مشاركة كلاعبين محليين وعدم إحتسابهم عربا أو أجانب، وبعد الإجتماع للإتحاد وشيوع خرجت إنتقادات كبيرة للقرار من عدة جهات سياسية وحتى إجتماعية، ومدى تأثير هذا على قضايا أخرى تخص قضية توطين وما شابه".وبحسب المصدر" فان لم تكن له خلفيات سوى الاعتبارات الرياضية التنظيمية، لكن الإتحاد عاد فوراً عن عندما تنبه لتداعياته".