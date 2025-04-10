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عربي-دولي

في العراق.. مدير عام الأمن العام التقى رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
10-04-2025 | 16:35
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في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق، أجرى مدير عام الأمن العام، اللواء حسن عزت شقير، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني.
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وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، إضافة إلى الأمن السيبراني.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباري وتفعيل آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
 
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