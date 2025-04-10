في العراق.. مدير عام الأمن العام التقى رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه

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في إطار تعزيز التعاون بين وجمهورية ، أجرى مدير عام ، اللواء حسن عزت ، زيارة رسمية إلى العاصمة ، حيث التقى .وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تطوير التعاون الأمني بين ، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة والعابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، إضافة إلى الأمن السيبراني.كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباري وتفعيل آليات تبادل المعلومات بين في ، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة وترسيخ الاستقرار الإقليمي.