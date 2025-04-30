Advertisement

لبنان

تحالفات سابقة عادت

Lebanon 24
30-04-2025 | 17:46
A-
A+
Doc-P-1354149-638816572792216670.jpg
Doc-P-1354149-638816572792216670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت التحالفات الانتخابية على مستوى البلديات إلى ما كانت عليه في الانتخابات الأخيرة، مع تعديلات، وفقاً للظروف التي استجدت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تعود العلاقة بين التيار و"حزب الله"؟ تقاطع مصالح أم إعادة تحالف؟
lebanon 24
01/05/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات": نعلن تحالفنا مع النائب السابق منصور البون في الانتخابات البلدية
lebanon 24
01/05/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع : يتعين علينا إعادة بناء سوريا بعدما هدمها النظام السابق في مختلف المجالات
lebanon 24
01/05/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تدرس إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين أُفرج عنهم في صفقات سابقة مع حماس والمؤسسة الأمنية تعارض
lebanon 24
01/05/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:34 | 2025-04-30
17:04 | 2025-04-30
16:55 | 2025-04-30
16:33 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
15:48 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24