الصناديق أغلقت وعملية الفرز بدأت... هذا ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان (تحديث مستمر)

أغلقت صناديق الاقتراع في والاختيارية في عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي وبدأت عملية الفرز.

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وبالنسبة للمواطنين المتواجدين في مراكز الاقتراع والذين لم يصوتوا حتى الآن يمكنهم التصويت.



وبالنسبة للمواطنين المتواجدين في مراكز الاقتراع والذين لم يصوتوا حتى الآن يمكنهم التصويت.

وقد بلغت نسبة التصويت في محافظة : 44.15%.





وتوزعت النسب على الأقضية كالتالي:

- كسروان: 59.40%

- عاليه: 41.51%

- : 56.70%

- : 38.29%

- المتن: 37.91%

- : 44.82%





الحجار يشيد: راضٍ جدًّا عن سريان هذا اليوم الطويل



أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رسميًا إقفال صناديق الاقتراع في جميع الدوائر ، معلنًا انتهاء المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي، وبدء عمليات فرز الأصوات في المراكز المحددة.



وأشاد الوزير بسير العملية الانتخابية، داعياً جميع الجهات إلى احترام نتائج الصناديق والتعاون في حفظ الأمن خلال مرحلة الفرز وإعلان النتائج.



وقال: "اليوم كان عرساً وطنياً والعملية الانتخابية تمت بشفافية وسلاسة من دون إشكالات تذكر".



كما أشار إلى أن "نسبة الاقتراع في محافظة جبل بلغت 44.59 في المئة وعدد الشكاوى ليس كبيرًا ومعظمها إداريّة وحوّلنا الشكوى عن رشوة انتخابية على المفارز القضائية".



وأضاف الحجار: "ستجري متابعة عملية الفرز من غرفة العمليات وأنا راضٍ جدًّا عن سريان هذا اليوم الطويل".



وختم: "المهم أنّ هذا الاستحقاق أجري بوقته ومن المهم في لبنان الالتزام بالمواعيد الدستورية".



آخر التطورات حتى الساعة 6:30 مساءً:

- إشكال وتدافع في مركز اقتراع



- إشكال في أحد أقلام الاقتراع في بلدة الغينة - كسروان وسقوط جريح جرّاء التدافع وتعزيزات للجيش في البلدة



- إشكال في قلم في بلدة حيث أقدم رئيس احدى اللوائح على التعدي بالضرب على أحد المندوبين والاخير تقدم بشكوى أمام مخفر حمانا.



- العملية الانتخابية في الضاحية الجنوبية تسير بشكل هادئ ولا اشكالات حتى الساعة



- إشكال في زوق مكايل بين ناخبين يدعم كلٌّ منهما لائحة، والجيش أوقف عملية الاقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة.

(تحديث مستمر)









