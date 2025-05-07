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لبنان
لائحة "نبض فاريا": لا نتبع أي حزب أو تيار سياسي
Lebanon 24
07-05-2025
|
01:50
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شكرت لائحة "نبض فاريا" الفائزة في
الانتخابات البلدية
والاختيارية في بلدة فاريا أهالي البلدة، وجميع من ساندها ودعمها في هذا الاستحقاق الديموقراطي، من أحزاب وشخصيات سياسية واجتماعية وفكرية وروحية"، وأشادت "بالمحيطين والمشاركين الذين سهروا وتعبوا من أجل إنجاح هذا الاستحقاق، من مكتب انتخابي ومندوبين وإعلاميين ورجال فكر، الذين بذلوا جهودهم بلا مقابل وبكل إخلاص".
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وشددت على أن "لائحة نبض فاريا هي لائحة مستقلة تمامًا، لا تتبع أي حزب أو
تيار
سياسي، مكوّنة حصرًا من شخصيات تمثل عائلات فاريا، هدفها الوحيد خدمة البلدة وأبنائها بكل أمانة وتجرد".
وأكدت "التزامها الدائم لمستوى راقٍ من الخطاب، ولن تنجر إلى أي مهاترات أو سجالات رخيصة أو بذيئة مهما كانت طبيعتها"، لافتة الى أن "الرد جاء واضحًا وصريحًا في صناديق الاقتراع، والوقت الآن هو للعمل الجاد والمخلص من أجل فاريا وأهلها جميعاً، دون تفرقة أو تمييز".
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