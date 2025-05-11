بعد 5 ساعات.. هذه آخر أرقام نسب الإقتراع من الشمال

ارتفعت نسبة الاقتراع في محافظتي وعكار وذلك بعد مرور نحو 5 ساعات على بدء والاختيارية في مختلف القرى والبلدات والمدن.

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وسجل أعلى نسبة اقتراع حتى الآن حيث بلغت 25%، فيما كانت النسبة في هي الأدنى إذ بلغت 8%.

وفي ما يلي جدول بنسب الإقتراع حتى الساعة 1.00 ظهراً:

- : 25% - عدد الناخبين: 57075



- : 19% - عدد الناخبين 56199



- - : 22% - عدد الناخبين 116599



- بشري: 16% - عدد الناخبين 44059



- : 19% - عدد الناخبين 75160



- طرابلس: 8% - عدد الناخبين 265121



- : 22% - عدد الناخبين 294647





(تحديث مُستمر)











