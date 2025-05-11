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لبنان

الاقتراع يتواصل.. هذه آخر أرقام نسب الإقتراع في الشمال

Lebanon 24
11-05-2025 | 01:26
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تتواصل عملية الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار، وذلك وسط إقبال المواطنين إلى مراكز الإنتخابات البلدية والاختيارية.
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وحتى الآن، جاءت نسبة الاقتراع وفق التالي:
 
 
- محافظة الشمال: 1.80% - عدد الناخبين 614174
 
- محافظة عكار: 2.25% - عدد الناخبين 294647
 
في الأقضية:
 
- البترون: 4.11% - عدد الناخبين: 57075
 
- الكورة: 2.10% - عدد الناخبين 56199
 
- المنية - الضنية: 1.80% - عدد الناخبين 116599
 
- بشري: 1.39% - عدد الناخبين 44059
 
- زغرتا: 2.06% - عدد الناخبين 75160
 
- طرابلس: 0.57% - عدد الناخبين 265121
 
- عكار: 2.25% - عدد الناخبين 294647
 
 
(تحديث مُستمر)
 
 
 
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