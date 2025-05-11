الاقتراع يتواصل.. هذه آخر أرقام نسب الإقتراع في الشمال

تتواصل عملية الاقتراع في محافظتي وعكار، وذلك وسط إقبال المواطنين إلى مراكز الإنتخابات البلدية والاختيارية.

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وحتى الآن، جاءت نسبة الاقتراع وفق التالي:

- : 1.80% - عدد الناخبين 614174

- : 2.25% - عدد الناخبين 294647

في الأقضية:

- : 4.11% - عدد الناخبين: 57075

- : 2.10% - عدد الناخبين 56199

- - : 1.80% - عدد الناخبين 116599

- بشري: 1.39% - عدد الناخبين 44059

- : 2.06% - عدد الناخبين 75160

- : 0.57% - عدد الناخبين 265121

- : 2.25% - عدد الناخبين 294647

(تحديث مُستمر)