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لبنان

زحلة وبعلبك تتصدران.. إليكم آخر نسب الاقتراع

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:08
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تتواصل عملية الإقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة وبيروت وكافة أقضية البقاع، وذلك بعدما فُتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الـ7 صباحاً.
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ماذا عن نسب الإقتراع حتى الآن؟
 
 
وفي ما يلي نسبة الإقتراع حتى الساعة 2:30 بعد الظهر:

- بيروت: 13%

- زحلة: 30%

- البقاع الغربي: 27%

- راشيا: 25%

- الهرمل: 23%

- بعلبك: 27%
 

(تحديث مُستمر)

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